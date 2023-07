Czas krwawego księżyca z nowym zwiastunem. Kolejna produkcja Martina Scorsese z gwiazdorską obsadą

Czas krwawego księżyca zdobywa liczne pochwały za wspaniale zrealizowane widowisko, portretujące światek przestępców. Główne role w produkcji zagrali Leonardo DiCaprio, Robert De Niro i debiutująca na ekranie Lily Gladstone . O tej ostatniej mówi się wręcz, że skradła widowisko DiCaprio. Film został entuzjastycznie przyjęty w Cannes, włącznie z owacjami na stojąco . Film wymieniany jest w gonie najsilniejszych pretendentów do Oscarów, a co odważniejsi recenzenci wieszczą już deszcz statuetek.

Do sieci trafił właśnie nowy zwiastun tego filmu. Jak już wspomniano, za reżyserię odpowiada Martin Scorsese. Film powstał według scenariusza napisanego przez słynnego reżysera do spółki z Erikiem Rothem. Ten ostatni stworzył skrypt do kultowego i obsypanego nagrodami Forresta Gumpa.

W obsadzie pojawili się: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Brendan Fraser oraz John Lithgow.