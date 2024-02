Gladiator 2 z absurdalnie wysokim budżetem. Ridley Scott ma poważny problem

Druga część Gladiatora została już nakręcona i trochę ponad miesiąc temu Ridley Scott ogłosił koniec prac na planie. Teraz przed twórcami okres postprodukcji, aby zdążyć na jesienną datę premiery. Film mierzył się z wieloma problemami, przez które kręcenie było utrudnione lub nawet niemożliwe, jak podczas strajku aktorów. Wszystko to spowodowało, że budżet filmu został napompowany do absurdalnych rozmiarów.

Część tej kwoty pochłonęły strajki, gdzie studio tygodniowo traciło 600 tysięcy dolarów, co do czasu wznowienia zdjęć w grudniu dało kwotę około 10 mln dolarów. Podczas zdjęć doszło również do groźnego wypadku, w wyniku którego czterech członków ekipy kaskaderskiej trafiło do szpitala. Z kolei jeszcze w lipcu PETA wysłała do Ridleya Scotta list, w którym skomentowali doniesienia „sygnalistów” na temat znęcania się nad zwierzętami na planie. Źródła bliskie producentom podali, że twórcy zaprzeczyli, że taka sytuacja miała miejsce, wskazując, że przedstawiciele organizacji Humane Society byli obecni na planie filmu.