Niebezpieczny wypadek na planie Gladiatora 2. Sześć osób z ekipy rannych

W połowie kwietnia pojawiły się pierwsze fotografie prezentujące plan produkcji Gladiatora 2. Zdjęcia do filmu już powstają, ale w środę ekipa musiała przerwać dalsze prace z powodu nieudanego popisu kaskaderskiego, przez który poszkodowanych zostało sześć osób. Na planie w Maroku członkowie załogi kaskaderskiej doznali poparzeń, które na szczęście nie zagrażają ich życiu. W tej chwili nie wiadomo, jak doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Paramount Pictures potwierdziło groźny wypadek na planie Gladiatora 2

Czterech z sześciu członków ekipy filmowej wciąż pozostaje w szpitalu, gdzie kontynuują leczenie. W piątek Paramount Pictures wydało komunikat, w którym opisali całą sytuację.

Podczas kręcenia zaplanowanej sekwencji kaskaderskiej na planie kontynuacji Gladiatora miał miejsce wypadek, podczas którego kilku członków ekipy doznało niezagrażających życiu obrażeń. Na miejscu obecne były zespoły ds. bezpieczeństwa i usługi medyczne, które były w stanie szybko zareagować, aby osoby, które zostały poszkodowane, natychmiast otrzymały niezbędną pomoc. Wszyscy są w stabilnym stanie i nadal są leczeni. Dobro obsady i ekipy jest dla nas najważniejsze, dlatego we wszystkich naszych produkcjach stosujemy surowe procedury BHP. Będziemy nadal monitorować sytuację i podejmować wszelkie niezbędne środki ostrożności po wznowieniu produkcji.

Brytyjski tabloid The Sun uzyskał informacje, że na planie Gladiatora 2 doszło do eksplozji. Według relacji świadków podczas wyczynu kaskaderskiego miało dojść do pęknięcia rury gazowej. Produkcja filmu odbywa się w Ouarzazate, gdzie temperatury sięgają nawet 35 stopni Celsjusza.