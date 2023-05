Ghostrunner 2 na oficjalnej prezentacji. Wracamy do cyberpunkowego świata

Studio One More Level zaprezentowało drugą część swojej serii podczas PlayStation Showcase 2023.

Jedną z największych niespodzianek PlayStation Showcase 2023 była oficjalna prezentacja Ghostrunner 2. Produkcja jest bezpośrednią kontynuacją hitu studia One More Level z 2020 roku. Tytuł ponownie zabierze nas do cyberpunkowego świata, tym razem bardziej różnorodnego, pod względem proponowanych poziomów, jak i samej rozgrywki.

Ghostrunner 2 na PlayStation Showcase 2023

Akcja Ghostunnera 2 rozgrywać się będzie rok po wydarzeniach z pierwszej części. Gracze ponownie wcielą się w śmiercionośnego cybernetycznego ninję imieniem Jack. Bohater będzie przemierzał nie tylko Wieżę Dharma, ale również eksplorował pustkowia znajdujące się poza budynkiem.