Ghostrunner 2 wkrótce z zamkniętą betą. Gracze mogą już zgłaszać się do testów

W zeszłym miesiącu dowiedzieliśmy się, że Ghostrunner 2 doczeka się popremierowego wsparcia, a gracze mogą liczyć zarówno na płatne, jak i darmowe atrakcje. Firma 505 Games i studio One More Level postanowili tymczasem podzielić się nowymi informacjami na temat wspomnianego tytułu. Wydawca wspólnie z deweloperami otworzył zapisy do zamkniętych testów beta drugiej części Ghostrunnera.

505 Games zaprasza graczy do wzięcia udziału w zamkniętych beta testach Ghostrunner 2

Zainteresowani muszą jedynie udać się pod ten adres, wypełnić formularz i trzymać kciuki, by ich zgłoszenie zostało rozpatrzone pozytywnie. 505 Games podkreśla, że liczba miejsc jest mocno ograniczona, ale szczęśliwców, którym uda się dostać do testów, czeka spore wyróżnienie. Deweloperzy poinformowali bowiem, że wszyscy uczestnicy zamkniętej bety zostaną uwzględnieni w napisach końcowych gry Ghostrunner 2.