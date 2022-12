Ghost of a Tale 2 - twórca podzielił się pierwszą grafiką z gry

O tym, że niezależni deweloperzy z SeithCG pracują nad Ghost of a Tale 2, wiemy już od jakiegoś czasu. Szef studia – Lionel “Seith” Gallat – podzielił się tą informacją, kiedy przyznał, że ekipa podjęła decyzję o przejściu na silnik Unreal Engine 5. Teraz twórca podzielił się pierwszą grafiką z gry, co może sugerować, że prace idą we właściwym kierunku.

Ghost of a Tale 2 z pewnością będzie tytułem wartym uwagi

Na zaprezentowanej grafice możecie zobaczyć podobiznę głównego bohatera – Tilo. Jego wizerunek widnieje na plakacie z dopiskiem poszukiwany. Wszystko wskazuje na to, że w sequelu sympatyczna mysz dalej będzie mieć niemałe kłopoty.



Ghost of a Tale ukazało się na rynku w marcu 2018 roku. Gra spotkała się z dość ciepłym przyjęciem. Wyłącznie na Steam tytuł doczekał się ponad 3,3 tys. recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 92%, to pozytywne opinie. Produkcja autorstwa SeithCG w późniejszych latach doczekała się również wersji na PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.