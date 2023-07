Nowe odcinki 3 sezonu Wiedźmina rozczarowały widzów. "Nie jest to serial o Wiedźminie"

Premiera drugiej części trzeciego sezonu Wiedźmina już za nami. W sieci pojawiły się pierwsze opinie widzów, którzy mieli już okazję obejrzeć ostatnie trzy odcinki najnowszej serii. Podobnie jak w przypadku pierwszej części, również finałowe epizody nie przypadły do gustu wielu osobom, które wyraziły swoje niepochlebne opinie w mediach społecznościowych, czy na forach. Nie brakuje również pozytywnych recenzji widzów, choć te zdają się być mniejszością w ogólnej opinii, że twórcy Wiedźmina nie wykorzystali ostatnich odcinków, aby godnie pożegnać Henry’ego Cavilla jako Geralta.

Fani skrytykowali wiele elementów z nowych odcinków, ale najbardziej dostało się scenariuszowi, który nie wykorzystuje należycie sagi Andrzeja Sapkowskiego. Pojawiły się również narzekania na nudne wątki i kiepsko napisane oraz zagrane postacie, a także na sprowadzenie Geralta do drugoplanowej postaci. Wybrane opinie przeczytacie poniżej.

Trzeci sezon to po prostu rozczarowanie. Dziury fabularne, brak jakiejkolwiek ciągłości. Ogólnie fabuła jest bardziej skupiona na Ciri i poświęcono temu cały odcinek. […] Straconego tego wszystkiego sens, bo nie jest to już serial o Wiedźminie, ale historia Yennefer i Ciri. Następnym razem po prostu potwierdźcie, że robicie serial w świecie Wiedźmina. Z wyjątkiem pierwszego sezonu, fabuła nie polega już na tym, że chroni Ciri, a punktem kulminacyjnym tego potworka jest bardzo rozczarowujący sezon 3 – marnatvas (IMDb)

Boże, ten sezon jest tak nudny. Jak to w ogóle jest napisane. Nie ma mowy, żeby to dostało zielone światło na sezon 4 - Juan V (Rotten Tomatoes)

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.

Sezon 3 to absolutne gówno. To nudne, scenariusz to bzdura, postacie są albo żałosne, albo po prostu wstrętne, Geralt wygląda głupio i czy wspominałem, że to nudne?