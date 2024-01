Gary Bowser: nie mam nic wspólnego z MIG-Switch. Niedawno odsiadywał wyrok za ataki hakerskie na Nintendo

Gary Bowser zasłyną jako jeden z członków grupy hakerskiej Team Xecuter atakującej Nintendo. Jako, że odsiedział za to wyrok, padają na niego nowe podejrzenia. Czy ma z tym coś wspólnego?

W 2022 roku sąd federalny USA skazał Gary'ego Bowsera na 40 miesięcy więzienia. Kanadyjczyk przyznał się do udziału w grupie hakerskiej atakującej Nintendo, noszącej nazwę Team Xecuter i odsiedział już swój wyrok. Szybki powrót na wolność zawdzięcza dobremu sprawowaniu, ugodzie z Nintendo i złemu stanowi zdrowia. Jego grupa zarobiła na swojej działalności podobno miliony dolarów. Łącznie jest zobowiązany do spłaty 14,5 mln dolarów, ale przepisy stanowią, że producent gier i konsol może oczekiwać 25 do 30 procent jego miesięcznego dochodu brutto. Zachodzi więc realna obawa, że Nintendo nigdy nie zobaczy swego zadośćuczynienia.