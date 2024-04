Gamingowy laptop na komunię? To świetny prezent!

Podpowiadamy jakiego laptopa wybrać na komunijny prezent.

I Komunia to dla wielu młodych ludzi naprawdę wielki dzień. Pomijając już wszelakie aspekty religijne, to moment, kiedy zazwyczaj obsypywani są przez bliskich prezentami, czy kopertami z gotówką. Jak sami wiemy z własnego dzieciństwa “pieniądze z komunii” stały się już kultowym wyrażeniem i trafiły na stałe do memów, a coroczną tradycją są “konkursy” na najmniej udany prezent. Co więc zrobić, aby młodego i ambitnego człowieka obdarować czymś, co przyniesie mu szczerą radość, a zarazem będzie przydatne i pożyteczne? Kupmy na komunię laptopa. I to najlepiej gamingowego. Czemu właśnie takiego? Przede wszystkim dlatego, żeby mógł zarówno bawić, jak i uczyć. Ten uniwersalny charakter gamingowych laptopów, to zdecydowanie ich największa przewaga. Cecha niedostępna dla popularnych konsol, które mogą służyć jedynie do rozrywki.

Skoro jednak tak bardzo zależy nam na użytkowych i edukacyjnych aspektach, to czemu sprzęt gamingowy? Czy nie wystarczyłby zwykły i zazwyczaj tańszy laptop biurowy? Zapewne tak, ale… Po pierwsze, na krócej. Laptopy gamingowe wyposażone są w najbardziej wydajne podzespoły na rynku , więc nawet gdy już przestaną wystarczać do najnowszych gier, nadal będą wydajniejsze od swoich cywilnych odpowiedników w normalnych zastosowaniach.

, więc nawet gdy już przestaną wystarczać do najnowszych gier, nadal będą wydajniejsze od swoich cywilnych odpowiedników w normalnych zastosowaniach. Po drugie, zwykłe lapki nie nadają się do wszystkiego. Sprzęt gamingowy, dzięki swojej wydajności przyda się i sprawdzi nie tylko podczas gry, czy nauki, ale też edycji wideo, przy tworzeniu muzyki , czy nawet uruchomimy na nim choćby aplikacje architektoniczne.

nie tylko podczas gry, czy nauki, ale też , czy nawet uruchomimy na nim choćby aplikacje architektoniczne. Po trzecie zaś, to ma być prezent, który ma dawać radość. A nie ma nic radośniejszego, niż możliwość pogrania po szkole w najnowsze gry. O dumie z posiadania super sprzętu nie wspominając. Poniżej znajdziecie kilka propozycji wyselekcjonowanych z bogatej oferty sklepu 1.pl dostępnych w bardzo atrakcyjnych, nawet o cały 1000 złotych niższych cenach! Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7 - tylko 3 199,00 zł przekątna ekranu: 15,6"

procesor: AMD Ryzen 7 6800H

pamięć RAM: 16 GB

karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3050

pojemność dysku SSD: 512 GB

zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Home PL Gamingowa odsłona powszechnie znanej i lubianej serii IdeaPad od Lenovo. Mocny procesor z rodziny Ryzen 7 i niezła karta graficzna pozwolą na pewno na zagranie nawet w najnowsze produkcje. Do tego 16 GB RAM, co pozwoli na bezproblemowe uruchamianie wielu różnych aplikacji i ich działanie w tle bez odczuwalnych strat wydajności systemu. To taki bardzo uniwersalny “zestaw startowy”, który świetnie nada się zarówno do nauki i pracy, jak i rozrywki. A do tego świetnie wygląda z niebieskimi wstawkami, które mogą kojarzyć się ze sportowym samochodem. Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7H - tylko 4 488,00 zł przekątna ekranu: 16"

procesor: IntelCore i5-12500H

pamięć RAM: 16 GB

karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060

pojemność dysku SSD: 512 GB

zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Home PL

GramTV przedstawia:

Lenovo Legion to od kilku przynajmniej lat synonim jakości, wydajności i trwałości. Nowe odsłony tej serii to sprzęt niemal pancerny i choć Legiony nie należą do najlżejszych, to możemy być pewni, że posłużą nam przez długie lata. W prezentowanym modelu mamy na pokładzie wydajny procesor Intela i kartę RTX 3060, na której zagramy w zasadzie we wszystkie nowe gry i to na poziomie wysokich detali. Warto też zwrócić uwagę na gamingową, podświetlaną klawiaturę Legion TrueStrike, czy bardzo wydajny system chłodzenia. Lenovo Legion 5 Pro 16ARH7H - tylko 4 788,00 zł przekątna ekranu: 16"

procesor: AMD Ryzen 7 6800H

pamięć RAM: 16 GB

karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060

pojemność dysku SSD: 512 GB

zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Home PL Ostatni z proponowanych przez nas modeli może wydawać się bardzo podobny do poprzednika. Ale różni je nie tylko model i producent użytego procesora, w obu zresztą przypadkach bardzo wydajnego. W prezentowanym Legionie “robotę robi” także 16 calowa matryca o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, imponującej jasności 500 cd/m², obsługująca technologie DisplayHDR 400 i Dolby Vision. Dodając do tego pozostałe cechy serii Legion, otrzymujemy w bardzo rozsądnej cenie gamingową maszynę, z której ucieszyłby się nie tylko zapalony gracz, ale także młody, aspirujący grafik. Oczywiście to nie wszystkie możliwości, jakie znajdziecie w komunijnej ofercie sklepu 1.pl. Zapoznajcie się z pozostałymi, na pewno znajdziecie laptopa, który okaże się najlepszym prezentem, jaki można sobie wymarzyć.