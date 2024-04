Dwie gry AAA za darmo w Epic Games Store. Gracze PC odbiorą dziś duże prezenty

Dzisiaj czwartek, a to oznacza tylko jedno – kolejne prezenty od Epic Games! Zgodnie z zapowiedziami w tym tygodniu gracze PC otrzymają za darmo aż dwie gry. Tym razem nie mówimy jednak o skromnych tytułach niezależnych, a wysokobudżetowych produkcjach. Pierwszą niespodzianką jest The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, czyli odświeżona i rozbudowana o wszystkie wydane dodatki wersja RPG akcji od Obsidian Entertainment. Drugą darmówką jest natomiast Thief – pierwszoosobowa skradanka od twórców Deus Ex: Bunt Ludzkości.

Zarówno The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, jak i Thief będziecie mogli odebrać za darmo w Epic Games Store dzisiaj po 17:00 czasu polskiego. Na przypisanie wspomnianych tytułów do swojego konta będziecie mieć równy tydzień.

Więcej gier za darmo na PC w Epic Games Store

Nie zapomnijcie także odebrać prezentu z ubiegłego tygodnia, który będzie dostępny jeszcze tylko przez kilka najbliższych godzin. Tydzień temu użytkownicy komputerów osobistych otrzymali za darmo Epic Games jedną produkcję w postaci Islets.