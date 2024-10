Futurystyczny survival zadebiutuje na konsolach jeszcze w tym miesiącu. Retreat to Enen zaoferuje unikatową mechanikę

Ogłoszono, że wydana w sierpniu 2022 roku gra survivalowa z otwartym światem pojawi się na konsolach jeszcze w tym miesiącu. Nie otrzymaliśmy z tej okazji nowego zwiastuna, lecz kilka miesięcy temu pojawił się gameplay, na którym możemy zobaczyć produkcję. Rozgrywka skupia się na budowaniu bazy i przetrwaniu z użyciem otaczających nam przedmiotów.

Retreat to Enen - survival już wkrótce dostępny na konsolach

Retreat to Enen to survival, który wyróżnia się podejściem do otoczenia - zamiast niszczyć różne jego elementy i walczyć z napotkanymi istotami gra dużo bardziej stawia na zachowanie równowagi w naturze. W grze możemy eksplorować trzy biomy oraz wchodzić w interakcje z napotkanymi przedmiotami. Zbierzemy ponad 160 unikalnych materiałów, które są wykorzystywane do tworzenia narzędzi oraz budowania.