FromSoftware szuka rąk do pracy. Nad czym pracują twórcy Elden Ringa?

Wspomniany wpis FromSoftware potwierdził wcześniejsze słowa Hidetaki Miyazakiego, który wielokrotnie udzielał wypowiedzi na temat następnych gier studia. Dotyczyły one m.in kierunku, w jakim zmierzają po ogromnym sukcesie ich pierwszej gry z otwartym światem, czyli wspomnianego wcześniej Elden Ringa.

FromSoftware zbliża się powoli do końca rozwoju Elden Ringa, chociaż planowana jest jeszcze kolejna aktualizacja. Tymczasem japońskie studio potwierdziło prace nad kolejnymi produkcjami wpisem na Twitterze/X, z którego wynika, że Azjaci szukają nowych pracowników na konkretne stanowiska.

Dobrą okazją dla FromSoftware do ogłoszenia nowych projektów mogłyby być tegoroczne targi Tokyo Game Show, lecz nic nie wskazuje na to, że studio będzie obecne na wydarzeniu. Po tym, jak nie stawili się oni również na gamescomie 2024 możemy jedynie liczyć, że Japończycy pojawią się na gali The Game Awards w grudniu.