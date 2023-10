Diablo IV dostępne za darmo na konsolach Xbox. Określony czas na sprawdzenie gry

Przez weekend na konsolach Xbox gracze będą mogli sprawdzić grę – otrzymają na to 10 godzin.

Informowaliśmy Was już o najnowszej ofercie Free Play Days. Oprócz trzech tytułów, które możemy za darmo testować na konsolach Xbox przez najbliższe dni do poniedziałkowego poranku, Microsoft postanowił umożliwić graczom testowanie gry Diablo IV. Tutaj jednak nie mamy do czynienia z brakiem jakichkolwiek ograniczeń.

Diablo IV – 10 godzin darmowego grania na Xboksach