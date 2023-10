3 gry do wypróbowania za darmo w ramach Free Play Days. Darmowy weekend

Zgodnie z tradycją rozpoczyna się kolejny darmowy weekend – Free Play Days – w którego ramach posiadacze abonamentu Xbox Game Pass Core lub Xbox Game Pass Ultimate mogą całkowicie za darmo testować trzy produkcje. Wszystkie szczegóły możecie znaleźć także na blogu Xbox Wire.

Xbox Free Play Days – kolejny darmowy weekend

Tym razem są nimi NBA 2K24, Lawn Mowing Simulator oraz Hokko Life. Dwa ostatnie tytuły są równocześnie dostępne do zakupienia w znacznie niższych cenach, zaś testować możemy je wszystkie do 23 października do godziny 8:59 czasu polskiego.

Xbox Free Play Days – gry dostępne do 23 października