Forza Horizon 6 z nową aktualizacją. Twórcy osłabiają popularny element tuningu

Playground Games wprowadziło wyczekiwane poprawki.
Playground Games udostępniło nową aktualizację do Forza Horizon 6. Czerwcowy patch z 15 czerwca skupia się na poprawie wydajności, stabilności oraz balansie rozgrywki, a jedną z najważniejszych zmian są modyfikacje popularnych opon Drag.
Forza Horizon 6 – co nowego po łatce?
Twórcy przyznali, że opony Drag działały niezgodnie z pierwotnymi założeniami. Choć obniżały wskaźnik Performance Index, jednocześnie oferowały na tyle dobrą przyczepność, że gracze wykorzystywali je w wielu innych wyścigach poza drag racingiem. Aby temu zaradzić, Playground Games zmieniło fizykę opon. W efekcie mają one sprawdzać się przede wszystkim w wyścigach na prostych, a wybór ogumienia powinien stać się bardziej zróżnicowany i zależny od typu zawodów.
Aktualizacja wprowadza również kilka usprawnień technicznych. Naprawiono problem z pikselizowanym czerwonym dymem pojawiającym się podczas wyścigów ulicznych przy korzystaniu z technologii skalowania obrazu. Twórcy przywrócili także cząsteczki deszczu w ustawieniach graficznych „High” na PC oraz usunęli artefakty motion blur widoczne z tyłu modelu 2001 Mitsubishi Lancer Evo VI GSR TM Edition.
GramTV przedstawia:
Naprawiono również błąd powodujący wydłużony czas uruchamiania gry po wcześniejszym skorzystaniu z trybu Benchmark.
Playground Games wspomina także o usprawnieniach balansu poziomu trudności, choć bez ujawniania szczegółów. To dobra wiadomość dla graczy, którzy wcześniej zgłaszali problemy z zachowaniem Drivatarów i zbyt agresywną sztuczną inteligencją. Deweloperzy potwierdzili również poprawki związane z Drivatarami, co może oznaczać zmniejszenie problemów z nieuczciwym zachowaniem AI podczas wyścigów.
Na koniec wspomnijmy, że Forza Horizon 6 jest dostępna na PC i Xbox Series X/S. W przyszłości mamy doczekać się wersji na PlayStation 5.
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