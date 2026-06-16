Forza Horizon 6 z nową aktualizacją. Twórcy osłabiają popularny element tuningu

Playground Games udostępniło nową aktualizację do Forza Horizon 6. Czerwcowy patch z 15 czerwca skupia się na poprawie wydajności, stabilności oraz balansie rozgrywki, a jedną z najważniejszych zmian są modyfikacje popularnych opon Drag.

Forza Horizon 6 – co nowego po łatce?

Twórcy przyznali, że opony Drag działały niezgodnie z pierwotnymi założeniami. Choć obniżały wskaźnik Performance Index, jednocześnie oferowały na tyle dobrą przyczepność, że gracze wykorzystywali je w wielu innych wyścigach poza drag racingiem. Aby temu zaradzić, Playground Games zmieniło fizykę opon. W efekcie mają one sprawdzać się przede wszystkim w wyścigach na prostych, a wybór ogumienia powinien stać się bardziej zróżnicowany i zależny od typu zawodów.