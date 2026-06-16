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Forza Horizon 6 z nową aktualizacją. Twórcy osłabiają popularny element tuningu

Mikołaj Berlik
2026/06/16 11:00
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Playground Games wprowadziło wyczekiwane poprawki.

Playground Games udostępniło nową aktualizację do Forza Horizon 6. Czerwcowy patch z 15 czerwca skupia się na poprawie wydajności, stabilności oraz balansie rozgrywki, a jedną z najważniejszych zmian są modyfikacje popularnych opon Drag.

Forza Horizon 6
Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 – co nowego po łatce?

Twórcy przyznali, że opony Drag działały niezgodnie z pierwotnymi założeniami. Choć obniżały wskaźnik Performance Index, jednocześnie oferowały na tyle dobrą przyczepność, że gracze wykorzystywali je w wielu innych wyścigach poza drag racingiem. Aby temu zaradzić, Playground Games zmieniło fizykę opon. W efekcie mają one sprawdzać się przede wszystkim w wyścigach na prostych, a wybór ogumienia powinien stać się bardziej zróżnicowany i zależny od typu zawodów.

Aktualizacja wprowadza również kilka usprawnień technicznych. Naprawiono problem z pikselizowanym czerwonym dymem pojawiającym się podczas wyścigów ulicznych przy korzystaniu z technologii skalowania obrazu. Twórcy przywrócili także cząsteczki deszczu w ustawieniach graficznych „High” na PC oraz usunęli artefakty motion blur widoczne z tyłu modelu 2001 Mitsubishi Lancer Evo VI GSR TM Edition.

GramTV przedstawia:

Naprawiono również błąd powodujący wydłużony czas uruchamiania gry po wcześniejszym skorzystaniu z trybu Benchmark.

Playground Games wspomina także o usprawnieniach balansu poziomu trudności, choć bez ujawniania szczegółów. To dobra wiadomość dla graczy, którzy wcześniej zgłaszali problemy z zachowaniem Drivatarów i zbyt agresywną sztuczną inteligencją. Deweloperzy potwierdzili również poprawki związane z Drivatarami, co może oznaczać zmniejszenie problemów z nieuczciwym zachowaniem AI podczas wyścigów.

Na koniec wspomnijmy, że Forza Horizon 6 jest dostępna na PC i Xbox Series X/S. W przyszłości mamy doczekać się wersji na PlayStation 5.

Źródło:https://www.dsogaming.com/patches/forza-horizon-6-june-15-update-released-full-patch-notes/

Tagi:

News
PC
aktualizacja
wyścigi
Playground Games
Forza Horizon
Xbox Series X
Xbox Series S
Forza Horizon 6
aktualizacja gry
wyścigi samochodowe
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112