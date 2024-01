Fort Solis z ważną aktualizacją. Wprowadzono opcję, której domagali się gracze

Deweloperzy potrzebują jednak nieco więcej czasu na „zebranie wystarczającej liczby opinii”. Wspomniana aktualizacja do gry Fort Solis wprowadza także kilka mniejszych poprawek. Jeśli jesteście zainteresowani szczegółowym opisem patcha, to znajdziecie go we wpisie opublikowanym na platformie Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Fort Solis dostępne jest wyłącznie na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 5. Głosu głównemu bohaterowi produkcji Fallen Leaf oraz Black Drakkar Games użyczył Roger Clark (znany m.in. z roli Arthura Morgana w Red Dead Redemption 2). Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Fort Solis - walking simulator jak od Naughty Dog.