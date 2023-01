Forspoken – prezentacja kolekcjonerskiego wydania gry

Premiera Forspoken zbliża się wielkimi krokami. Twórcy ze Square Enix podzielili się kolejnym materiałem promocyjnym. Tym razem jest to wideo, które prezentuje specjalne wydanie gry przeznaczone dla kolekcjonerów.

Forspoken – japońska edycja kolekcjonerska

Omawiana edycja specjalna jest dostępna w oficjalnym japońskim sklepie Square Enix, a wycenioną ją na 22 tys. jenów, co w przeliczeniu na naszą walutę daje około 730zł. W skład tego wydania wchodzą: fizyczne wydanie gry na PlayStation 5, rozszerzony soundtrack, art book, koszulka oraz specjalne pudełko. Dodatkowo posiadacze tej edycji otrzymają rzadkie bonusy cyfrowe i wcześniejszy dostęp do DLC zatytułowanego In Tanta We Trust, które ukaże się na rynku latem. Całość może nie prezentuje się nadzwyczaj okazale, ale jeśli Forspoken okaże się hitem, to takie wydanie z pewnością zyska na wartości.



Na koniec przypomnijmy, że Forspoken zadebiutuje na rynku 24 stycznia, a gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5. Zachęcamy również do zapoznania się z innymi materiałami poświęconymi produkcji autorstwa Luminous Productions oraz z naszymi wrażeniami z rozgrywki. Najciekawsze linki znajdziecie poniżej.