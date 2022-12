Forspoken bez problemów z płynnością i HDR na premierę – zapewniają twórcy gry

Niecałe dwa tygodnie temu posiadacze PlayStation 5 otrzymali możliwość zapoznania się z wersją demonstracyjną Forspoken. Niestety wspomniane demo nie było wolne od wad. Użytkownicy narzekali przede wszystkim na problemy z płynnością animacji, a także na działanie trybu HDR. Nic więc dziwnego, że część graczy zaczęło więc obawiać się o stan techniczny premierowego wydania. Zaniepokojonych fanów postanowili jednak uspokoić deweloperzy ze studia Luminous Productions.

Square Enix obiecuje, że premierowa wersja Forspoken będzie pozbawiona problemów z dema

W trakcie ostatniej transmisji live twórcy zapewnili, że premierowa wersja Forspoken nie będzie cierpieć na problemy ze spadkami płynności animacji, a HDR będzie działać znacznie lepiej na telewizorach i monitorach oferujących obsługę wspomnianego trybu. Deweloperzy zapowiedzieli także, że główna bohaterka będzie mogła korzystać z lassa również na skałach, na co nie pozwalała wersja demonstracyjna.



Pozostaje mieć nadzieję, że deweloperom ze studia Luminous Productions faktycznie uda się uporać ze wszelkimi błędami technicznymi, a styczniowa premiera Forspoken odbędzie się bez większych problemów.



Na koniec przypomnijmy, że Forspoken zmierza na komputery osobiste oraz PlayStation 5. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 24 stycznia 2023 roku. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją Luminous Productions zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z wersji demonstracyjnej: Graliśmy w Forspoken – czy to może się udać?