Football Manager 2023 Console – wiemy, kiedy gra zadebiutuje na PlayStation 5

Premiera konsolowej wersji Football Manager 2023, przeznaczonej na sprzęt Sony, została przełożona ze względu na „nieprzewidziane komplikacje”. Mamy jednak dobre wieści, najnowsza część słynnych symulatorów już wkrótce zadebiutuje na PlayStation 5.

Football Manager 2023 Console zmierza na PlayStation 5

Wydawca – firma SEGA – poinformował, że Football Manager 2023 zostanie udostępniony posiadaczom PlayStation 5 już 1 lutego. Warto wspomnieć, że posiadacze subskrypcji PlayStation Plus mogą liczyć na 20% zniżkę.



„Dołącz do menadżerskiej elity, tworząc własne nagłówki, zdobywając miłość fanów i dominując nad konkurencją w Football Manager 2023. Zarządzanie w futbolu to nie tylko wybieranie taktyki czy tworzenie drużyny. Chodzi w nim też o podejmowanie wyzwań i przełamywanie schematów” – czytamy w opisie gry.



Football Manager 2023 spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem, czego dowodem są dobre rekomendacje fanów serii. Wyłącznie na Steam tytuł doczekał się ponad 5.7 tys. recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 85%, to pozytywne opinie.



Na koniec przypomnijmy tylko, że Football Manager 2023 zadebiutowało na PC 8 listopada. Edycja przeznaczona na konsole została zatytułowana Football Manager 2023 Console. Więcej szczegółów na temat różnić pomiędzy poszczególnymi wersjami znajdziecie tutaj.



Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat samej gry, to zachęcamy do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Recenzja gry Football Manager 2023 - pierwszy garnitur Sports Interactive.