Five Nights at Freddy’s: Into The Pit już niedługo zostanie zapowiedziane? Wyciekł zwiastun z gry

Do sieci wyciekł zwiastun rozgrywki Five Nights at Freddy’s: Into The Pit. Warto zobaczyć jak zapowiada się ta gra.

Wygląda na to, że Five Nights at Freddy’s: Into The Pit będzie całkowitym odmieńcem w stosunku do poprzednich gier z serii Five Nights at Freddy’s . Tym razem autorzy zdecydowali się na dwuwymiarową, 8-bitową grafikę, ale oczywiście pozostali w klimacie horroru. Zwiastun zdradza urywki z rozgrywki, a więc łatwiej sobie zwizualizować pomysł producentów.

Five Nights at Freddy’s: Into The Pit - wyciekł zwiastun z fragmentami rozgrywki

Niestety zwiastun, który wyciekł do sieci to w zasadzie prawie wszystko co wiadomo o nowej grze. Jednak w związku z nieplanowanym ujawnieniem tego filmu, możemy się spodziewać, że producenci w najbliższym czasie opowiedzą więcej o swoim dziele.