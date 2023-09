Five Nights at Freddy's nie będzie trwało 3 godzin. Poznaliśmy ostateczny czas trwania filmu

Pod koniec sierpnia Universal Pictures zaprezentował nowy zwiastun Five Nights at Freddy's, czyli ekranizacji słynnej serii gier. Według wcześniejszych plotek produkcja miała trwać nawet trzy godzin. Ostateczny metraż okazał się jednak dużo mniejszy i według informacji pochodzących ze strony sieci kin AMC, czas trwania filmu nie będzie przekraczał nawet dwóch godzin.

Five Nights at Freddy's – ostateczny czas trwania filmu

Five Nights at Freddy's ma trwać dokładnie 1 godzinę i 50 minut. Wydaje się, ze to odpowiedni czas trwania dla filmowej adaptacji gry, jak również horroru. Podobny metraż mają inni przedstawiciele kina grozy z tegorocznego okresu jesiennego, czyli Zakonnica II (1 godzinę i 50 minut) oraz Egzorcysta. Wyznawca (2 godzinę i 1 min).