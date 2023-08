Five Nights at Freddy's ma nowy zwiastun. Przerażająca zapowiedź ekranizacji słynnej gry

To może być jeden z najbardziej zaskakujących przebojów tegorocznego okresu Halloweenowego. Pięć koszmarnych nocy zadebiutuje już pod koniec października, a Universal Pictures przypomniało nam o nadchodzącej ekranizacji gry Five Nights at Freddy's nowym zwiastunem. Klimatyczny materiał pokazuje, że nie będzie to prosta adaptacja kultowej serii gier, ale horror z prawdziwego zdarzenia. Zwiastun zobaczycie poniżej.