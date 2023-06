Final Fantasy XVI otrzyma dodatkowy poziom trudności w trybie Nowa Gra Plus

Final Fantasy XVI ma zapewnić next-genową immersję dzięki możliwościom PlayStation 5. Od tygodnia posiadacze najnowszej konsoli Sony mogą testować wersję demonstracyjną nadchodzącej odsłony serii Final Fantasy. Sama gra ma natomiast zadebiutować już za kilka dni. Dlatego też Square Enix postanowiło podzielić się dodatkowymi informacjami na temat trybu Nowa Gra Plus, za którego sprawą – jak się okazuje – gracze odblokują dodatkowy poziom trudności.

Nowa Gra Plus w Final Fantasy XVI odblokuje poziom trudności o nazwie „Final Fantasy Mode”

Hiroshi Taka – reżyser gry – w rozmowie z serwisem IGN poinformował, że przy pierwszym podejściu do Final Fantasy XVI gracze będą mogli wybrać tryb skoncentrowany na akcji oraz tryb skupiający się na fabule. Natomiast w momencie, w którym użytkownicy ukończą produkcję na jednym z wymienionych poziomów, odblokują dostęp do Nowej Gry Plus, zachowując przy tym zdobyte umiejętności ekwipunek.