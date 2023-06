Final Fantasy XVI na nowym trailerze. Square Enix udostępnia demo!

Przychodzimy z bardzo dobrymi wieściami dla wszystkich wyczekujących Final Fantasy XVI. Square Enix podzieliło się kolejnym, pełnym akcji wideo z gry. To jednak nie wszystko, twórcy zdradzili również, kiedy w ręce graczy zostanie oddane demo.

Final Fantasy XVI demo dostępne od dziś!

Najnowszy trailer to nic innego jak kolejne zestawienie epickich ujęć z gry. Ponownie możemy przyjrzeć się bliżej systemowi walki oraz podziwiać rywali, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Dużo cenniejsza jest informacja o udostępnieniu demo, które gracze będą mogli testować już od dziś. Godzina debiutu dla poszczególnych regionów została zaprezentowana na poniższej grafice. W demo Final Fantasy XVI będziecie mogli rzucić okiem na dwie godziny rozgrywki z prologu. To co? Chyba już macie plany na dzisiaj?

Wczytywanie ramki mediów.