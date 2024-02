Demo Final Fantasy VII: Rebirth z nową zawartością. Gracze zwiedzą dodatkowy obszar

Już w zeszłym tygodniu zapowiedziano, że demo Final Fantasy VII: Rebirth otrzyma aktualizację, która poprawi jakość grafiki w trybie wydajności. Okazuje się jednak, że to nie koniec dobrych wiadomości. Square Enix poinformowało bowiem, że wraz z patchem do wersji demonstracyjnej wspomnianej produkcji trafi również nowa zawartość.

Demo Final Fantasy VII: Rebirth z aktualizacją. Poprawki w trybie wydajności i nowa zawartość

We wpisie opublikowanym na oficjalnym profilu Final Fantasy VII na portalu społecznościowym X zapowiedziano, że wspomniana aktualizacja dema Final Fantasy VII: Rebirth odblokuje „Dawn of New Era”. Zgodnie z przekazanymi informacjami patch pozwoli graczom zwiedzić otwarty obszar w pobliżu Junon i zapoznać się z „unikalną” dla wersji demonstracyjnej zawartością.