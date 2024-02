Final Fantasy VII: Rebirth zaoferuje masę minigierek. Ich liczba robi wrażenie

Jedną z minigierek, do której gracze Final Fantasy VII: Rebirth będą mieli dostęp przez całą przygodę, będzie Queen’s Blood, czyli strategiczna karcianka. Zgodnie z zapowiedziami w trakcie rozgrywki użytkownicy będą mieli okazję zdobywać nowe karty i tym samym wzmacniać swoje talie, a następnie mierzyć się z różnymi przeciwnikami.

Na koniec przypomnijmy, że Final Fantasy VII: Rebirth zadebiutuje już jutro – 29 lutego 2024 roku – wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Square Enix, to zapraszamy Was do lektury: Jedziemy dalej - recenzja Final Fantasy VII Rebirth.