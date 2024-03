Final Fantasy VII: Rebirth z aktualizacją. Square Enix poprawia tryb wydajności

Jak wspomnieliśmy wyżej, aktualizacja oznaczona numerem 1.020 wprowadza również poprawki do oprawy wizualnej, a także eliminuje część błędów związanych m.in. z postaciami, progresją czy zachowaniem wrogów. Square Enix wprowadziło też kilka zmian związanych z ustawieniami kamery. Szczegółowy opis patcha dostępny jest na oficjalnej stronie japońskiej firmy.

Na koniec przypomnijmy, że Final Fantasy VII: Rebirth dostępne jest wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Square Enix, to zapraszamy Was do lektury: Jedziemy dalej - recenzja Final Fantasy VII Rebirth.