Final Fantasy VII: Rebirth wkrótce z pożądanymi poprawkami. Patch już w drodze

Od momentu premiery Final Fantasy VII: Rebirth wiele osób narzeka na problemy z trybem wydajności. Mimo poprawek wprowadzonych jeszcze do wersji demonstracyjnej to zarówno modele postaci, jak i tekstury wciąż nie prezentują się najlepiej. Wkrótce powinno się to jednak zmienić, ponieważ Square Enix – jak się okazuje – pracuje już nad stosowaną aktualizacją.

Tryb wydajności w Final Fantasy VII: Rebirth doczeka się poprawek

Naoki Hamaguchi – reżyser Final Fantasy VII: Rebirth – w rozmowie z serwisem One More Game zapewnił, że Square Enix zdaje sobie sprawę z problemów występujących w trybie wydajności. Deweloper zapowiedział, że Square Enix pracuje już nad poprawkami. Przedstawiciel japońskiej firmy dodał również, że gracze nie powinni czekać zbyt długo na wspomnianą aktualizację.