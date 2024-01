Film z Rey jednak powstaje i ma nowy termin premiery. Daisy Ridley zarobi majątek

Wokół nowego filmu z Gwiezdnych wojen, w którym Daisy Ridley powróci jako Rey, pojawiło się wiele sprzecznych informacji. Serwis World of Reel powołał się na własne źródło, które twierdzi, że Lucasfilm skonfliktowało się ze scenarzystą produkcji, Stevenem Knightem, który zamierza odłożyć pracę nad tym projektem na później. W konsekwencji studio zapowiedziało film The Mandalorian & Grogu, który miał zastąpić w kinowym harmonogramie produkcję z Rey. Teraz do sprawy odniósł się dziennikarz Jeff Sneider, który podał, że film jednak powstaje i premiery powinniśmy oczekiwać w 2026 roku.

Nowy film z Rey wciąż w produkcji i ma nowy termin premiery

Lucasfilm bagatelizuje informacje o problemach z produkcją filmu. Niektóre źródła podają, że Steven Knight wciąż jest zaangażowany w ten projekt i ma zamiar napisać nową wersję scenariusza.