Film The Super Mario Bros. sprzedaje się jak świeże bułeczki. Pokonał inne premiery weekendu

Film The Super Mario Bros. wciąż króluje w listach notowań najchętniej oglądanych filmów i sprzedaje się wyśmienicie. Weekendowe premiery Renfield i Egzorcysta papieża całkowicie przyćmione przez animację o Mario.

Film Super Mario Bros. nadal dominuje w weekendowych rankingach, nadal oczarowując publiczność i bijąc rekordy. Współpraca Illumination Studios i Nintendo po raz kolejny jest filmem numer jeden na świecie i szacuje się, że obecnie ma na koncie 678 milionów dolarów, co jest naprawdę imponującym wynikiem.

Drugi weekend w USA to zarobione 87,0 milionów dolarów i tylko w tym kraju włoski hydraulik dorobił się już grubo ponad 347 mln dolarów. Film był również numerem jeden na arenie międzynarodowej, z szacowanymi zarobkami w weekend na poziomie 94 milionów dolarów, podnosząc całkowity dorobek na świecie do 330 milionów dolarów. Znakomite wyniki finansowe filmu Super Mario Bros. sprawiły, że stał się on największym filmem 2023 roku pod dochodów, wyprzedzając widowisko Marvela - Ant-Man i Osa: Kwantomania.

Super Mario Bros. to sukces kasowy

Super Mario Bros. pokonał weekendowe premiery – Renfield z Nicolasem Cage'em oraz nową produkcję Russella Crowe'a noszącą tytuł Egzorcysta papieża. Oba te filmy zebrały bardzo różne noty od recenzentów i to być może także zaważyło na marnym starcie. Już mówi się o kontynuacji filmu Super Mario Bros., a według samego Chrisa Pratta, użyczającego głosu tytułowej postaci, pewne wskazówki co do kierunku kontynuacji są ukryte w scenie po napisach.