Fantastyczna Czwórka wprowadzi do MCU klasycznego złoczyńcę. Był pierwszym przeciwnikiem drużyny w komiksach

Marvel głęboko sięgnął do komiksów i w filmie o Fantastycznej Czwórce w MCU pojawi się złoczyńca z 1961 roku.

Zdjęcia do Fantastycznej Czwórki dobiegły końca. Na chwilę przed zakończeniem prac na planie, do sieci trafiły nowe materiały, które zaprezentowały plan imitujący sieć tuneli i jaskiń. Szybko odkryto, że tajemnicze miejsce prawdopodobnie należy do złoczyńcy z kart komiksów o Pierwszej rodzinie Marvela. Mowa o Mole Manie, który pojawił się w pierwszym zeszycie o Fantastycznej Czwórce z 1961 roku. Na nagraniu możemy zobaczyć rekwizyty oraz opisy, które sugerują, że właśnie tego klasycznego przeciwnika zobaczymy na ekranie.

Fantastyczna Czwórka – klasyczny złoczyńca z komiksów Marvela pojawi się w filmie

Na nagraniu i poniższych zdjęciach widzimy mapę oświetlenia, która przedstawia lokację zwaną Subterranea, czyli podziemne królestwo, które składa się z sieci tuneli i jaskiń, leżących wiele kilometrów pod powierzchnią Ziemi. Nie wiadomo jednak, czy Mole Man odegra ważną rolę w filmie, czy też może pojawi się wyłącznie pod koniec historii lub w scenie po napisach, jako zapowiedź przyszłych wydarzeń. Byłby to ciekawy easter-egg dla fanów Iniemamocnych, którzy zakończyli się w identyczny sposób, czyli atakiem wielkiego wiertła kretoczłowieka na miasto.