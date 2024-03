Fani Stardew Valley zachwyceni zapowiedzianą zmianą. Aktualizacja ułatwi organizację zasobów

Od kilku dni ConcernedApe udostępnia kolejne, pojedyncze zmiany, które zostaną wprowadzone do Stardew Valley wraz z aktualizacją 1.6. Wiemy już między innymi, że małżonkowie doczekają się „tygodnia miodowego” po ślubie, ale deweloper przekazał także informacje związane z drzewami owocowymi i plonami. Zgodnie z obietnicą twórcy, w mediach społecznościowych ponownie pojawił się wpis dotyczący jednej zmiany, która wprowadzi do gry nieco więcej kolorów ułatwiających organizację zasobów.

Aktualizacja 1.6 do Stardew Valley ułatwi organizację zasobów

Kolejny wpis dotyczący aktualizacji do Stardew Valley pojawił się w mediach społecznościowych ConcernedApe. Jak przekazuje twórca, łatka 1.6 ułatwi organizację w zakresie słoików i butelek, których kolor będzie zależał od wykorzystanego do ich stworzenia składnika. Zmiana niezwykle przypadła do gustu miłośnikom gry, którzy zachwycają się nową możliwością organizacji.

Galaretki, marynaty, wina i soki są teraz barwione w zależności od składnika. – głosi udostępniony przez ConcernedApe fragment listy zmian.

Wpisowi towarzyszyło zdjęcie przedstawiające kolorowe butelki i słoiki, z których każdy prezentuje inny smak. Można zatem spodziewać się, że na przykład słoik zabarwiony na czerwono będzie oznaczał galaretkę truskawkową. Jak pisze pod postem jeden z miłośników Stardew Valley, zmiana ta sprawi, że świat gry stanie się bardziej immersyjny.

Na koniec przypominamy, że Stardew Valley otrzyma zapowiadaną aktualizację już 19 marca 2024 roku na PC. Użytkownicy konsol i urządzeń mobilnych otrzymają łatkę w późniejszym terminie.