Fani krytykują zakończenie 1 odcinka Tajnej Inwazji. Są źli za potraktowanie tej postaci

W finale rozgrywającym się w Rosji dochodzi do starcia Nicka Fury’ego z jego byłym protegowanym, Skrullem Gravikiem, który chce wywołać wojnę między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, aby na zgliszczach świata ludzi wybudować nowy dom dla swojej rasy. Po zdetonowaniu bomb w centrum Moskwy i wywołaniu tym samym chaosu na placu pełnym ludzi, Gravik przemienia się w Nicka Fury’ego. Niczego nieświadoma Maria Hill podchodzi do niego, po czym zostaje trafiona kulą wystrzeloną z pistoletu, trzymanego przez nieprawdziwego Fury’ego.

Po chwili zjawia się prawdziwy Nick Fury, ale jest już za późno i widzimy, jak Maria Hill umiera. Potraktowanie tej postaci wstrząsnęło i zabolało niektórych fanów, którzy liczyli, że na końcu pojawia się scena, która wyjaśni, że prawdziwa Maria Hill nadal żyje, a zginęła kobieta-skrull, która przemieniła się w bohaterkę znaną z uniwersum Marvela. Twórcy nie zdecydowali się jednak na taką scenę, tym samym potwierdzając, że prawdziwa Maria Hill zginęła.

Widzowie są źli na Marvela, że dopiero co przywrócili bohaterkę, która do tej pory była na uboczu, a już postanowili ją zabić, aby zwiększyć stawkę wojny między dwoma zwaśnionymi ze sobą grupami Skrulli. Uważają to za tani zwrot fabularny, który nie ma żadnego sensu. Inni ubolewają, że Maria Hill nie otrzyma swojego własnego wątku w serialu, ani też nie poznamy szczegółów jej przeszłości. Wybrane komentarze znajdziecie poniżej.

ŻARTUJESZ SOBIE ZE MNIE, NIE MOŻESZ SKOŃCZYĆ W TAKI SPOSÓB, NIE WIERZĘ, ŻE MARIA NIE ŻYJE, CO TO KU*** MA BYĆ Skrull Fury ją zabija i jest to ostatnia rzecz, o której myśli, pozwę za to Marvela

zakończenie nie było prawdziwe, to tylko żart

PRZYWRÓCILI MARIĘ HILL Z POWROTEM tylko po to, by ją zabić w pierwszym odcinku????

ktoś powiedział, że umarła, myśląc, że to prawdziwy fury ją postrzelił

Nie uwierzę, że Maria Hill nie żyje, dopóki cały sezon się nie skończy

NAT NIE WYSTARCZY!? KEVIN IDĘ PO CIEBIE

ja, kiedy nie było sceny po napisach, wyraźnie ujawniającej, że martwe ciało to skrull

Nie ma ku*** mowy, że w MCU zabito Marię Hill. Nie wierzę w to. Lepiej, żeby jednak nie umarła, albo przysięgam, że wywoła piekło

Ja oglądając zakończenie pierwszego odcinka Tajnej Inwazji

