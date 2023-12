Exoborne to strzelanka, która wrzuci graczy do niebezpiecznego świata

Exoborne to kolejna intrygująca propozycja, którą zaprezentowano podczas The Game Awards 2023. Za produkcję odpowiada studio Sharkmob AB, a pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje Level Infinite. Zachęcamy do zapoznania się z debiutanckim trailerem.

Model rozgrywki oferowany przez Exoborne z pewnością znajdzie wielu fanów

Jak zapowiadają twórcy, Exoborne jest strzelanką, której akcja rozgrywa się w postapokaliptycznej wersji Stanów Zjednoczonych. Podczas zabawy duży nacisk ma być położony na taktyczność starć, a deweloperzy określąją swoją grę jako „extraction shooter”, co oznacza, że w tym niebezpiecznym świecie będziemy rywalizować o przetrwanie i zasoby z innymi graczami, a ucieczka ze zdobytymi łupami ma być niezwykle wymagającym wyzwaniem.



Twórcy z Sharkmob AB zaznaczają, że ich produkcję ma wyróżniać kreacja świata, w którym znaczącą rolę odgrywają siły natury. Tornada, pełne wyładowań burze i sztormy mają mieć istotny wpływ na przebieg rozgrywki. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się dość klimatycznie, a starcia w takim wydaniu dodatkowo zyskują na atrakcyjności.



Wiemy, że Exoborne powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Niestety twórcy nie podali chociażby przybliżonej daty premiery, więc wszystko wskazuje na to, że na tę produkcję przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.