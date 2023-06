Ewan McGregor nadal chce grać Obi-Wana Kenobiego. Serialowa Leia wierzy w jego powrót

Czy Ewan McGregor będzie miał okazję wrócić do serialu i ponownie zagrać Obi-Wana Kenobiego?

Wygląda na to, że McGregor nie jest jeszcze gotowy do zawieszenia miecza świetlnego, bo jeśli plotki są prawdziwe, aktor błaga o drugi sezon serialu na Disney+. Tak przynajmniej twierdzi Vivien Lyra Blair, która grała młodą księżniczkę Leię. Młodziutka aktorka powiedziała w wywiadzie dla The Direct:

Wiele osób pyta mnie, czy dostaniemy drugi sezon Obi-Wana? I szczerze mówiąc, myślę, że jest to bardzo możliwe, ponieważ Ewan po prostu błaga o zrobienie kolejnego sezonu. Jest naprawdę podekscytowany.

Blair wspomniała również, jak bardzo chciałaby kontynuować swoją rolę i ponownie wcielić się w Leię.