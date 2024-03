Ewan McGregor kontra bolszewicy w serialu A Gentleman in Moscow. Zwiastun ekranizacji bestsellerowej powieści Amora Towlesa

Serial stworzył Bena Vanstone, odpowiedzialny za powstanie wielu innych seriali, jak choćby EastEnders, Holby Blue, Merlin, The Last Kingdom, The English Game. Napisał również scenariusz, w czym wspiera go Nessah Muthy. Skrypt powstał na podstawie bestsellerowej powieści Amora Towlesa pod tym samym tytułem. Producentami wykonawczymi są Tom Harper, Xavier Marchand, Ewan McGregor, Sam Miller, Amor Towles i Ben Vanstone.