Escape From Tarkov było jedną z inspiracji przy tworzeniu Elden Ring

Kilka dni temu doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi dodatku Shadow of the Edtree dla Elden Ring. Wiele wskazuje jednak na to, że na premierę rozszerzenie do najlepszej gry 2022 roku przyjdzie nam nieco poczekać. Tymczasem Hidetaka Miyazaki – reżyser najnowszej produkcji From Software – ujawnił, że jedną z inspiracji podczas prac nad wspomnianym tytułem było Escape From Tarkov.

Hidetaka Miyazaki przyznaje, że jedną z inspiracji podczas prac nad Elden Ring było Escape From Tarkov

Hidetaka Miyazaki podczas rozmowy z IGN został zapytany o nowe technologie lub trendy w najnowszych grach wideo, które jego zdaniem są inspirujące lub ekscytujące. Deweloper przyznał natomiast, że zwraca uwagę na produkcje multiplayer „zarówno pod względem designu, jak i technologii”.