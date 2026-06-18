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Epic Games Store rozdaje dwie świetnie oceniane gry. Odbierzecie je za darmo przez tydzień

Mikołaj Berlik
2026/06/18 08:30
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Citizen Sleeper i Robobeat trafiły do nowej oferty darmowych gier, a obie produkcje mogą pochwalić się ponad 90% pozytywnych recenzji na Steamie.

Epic Games Store przygotował kolejną ofertę darmowych gier. Od dziś od godziny 17:00 użytkownicy platformy mogą bez żadnych opłat przypisać do swoich kont dwa dobrze oceniane tytuły, które zebrały bardzo pozytywne opinie na Steamie.

Epic Games
Epic Games

Citizen Sleeper i Robobeat za darmo w Epic Games Store

Pierwszą z udostępnionych produkcji jest Citizen Sleeper, czyli cyberpunkowe RPG stworzone przez jednoosobowe studio Jump Over The Age. Na Steamie tytuł może pochwalić się wynikiem 92% pozytywnych recenzji spośród ponad 10 tysięcy opinii.

„Citizen Sleeper” – jedna z najbardziej cenionych gier niezależnych 2022 roku, nominowana do nagrody The Game Awards – to inspirowana grami planszowymi fabularna gra RPG, której akcja toczy się na Erlin’s Eye, zrujnowanej stacji kosmicznej, będącej domem dla tysięcy ludzi próbujących przetrwać na obrzeżach międzygwiezdnego społeczeństwa kapitalistycznego.

Wcielasz się w rolę „śpiącego” – zdigitalizowanej ludzkiej świadomości umieszczonej w sztucznym ciele, należącej do korporacji, która pragnie cię odzyskać. Znajdując się wśród nieznanych i barwnych mieszkańców Eye, musisz nawiązywać przyjaźnie, zarabiać na utrzymanie i poruszać się po frakcjach tej dziwnej metropolii, jeśli chcesz przetrwać i doczekać kolejnego cyklu.

Drugą darmówką jest Robobeat, dynamiczna strzelanka FPS od Simona Fredholma. Produkcja stawia na rytmiczną walkę, w której skuteczność gracza zależy od utrzymywania odpowiedniego tempa zgodnego z muzyką.

Wcielasz się w rolę Ace’a – słynnego łowcy nagród, który ściga swój najnowszy cel: ekscentrycznego robota-showmana Frazzera. Aby odnaleźć drogę przez jego pokręcony techno-plac zabaw, musisz opanować sztukę strzelania, biegania po ścianach, ślizgania się i skakania jak królik – a wszystko to w rytm muzyki! Przygotuj się na taniec aż do upadłego, a potem załóż strój na remiks w rogue-like’owej strzelance rytmicznej ROBOBEAT.

GramTV przedstawia:

Nowa oferta zastąpiła rozdawnictwo z ubiegłego tygodnia, w ramach którego można było odebrać The Ouroboros King oraz Warhammer 40,000: Speed Freeks. Standardowo gry dodane do biblioteki pozostaną w niej na stałe, dlatego wystarczy przypisać je do konta w czasie trwania promocji.

Obie produkcje można odbierać bezpłatnie od dziś od godziny 17:00. Następna oferta darmowych gier w Epic Games Store zostanie ujawniona za tydzień.

Źródło:https://store.epicgames.com/free-games

Tagi:

PC
Epic Games
darmowe gry
za darmo
Epic Games Store
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112