Epic Games Store rozdaje dwie świetnie oceniane gry. Odbierzecie je za darmo przez tydzień

Citizen Sleeper i Robobeat trafiły do nowej oferty darmowych gier, a obie produkcje mogą pochwalić się ponad 90% pozytywnych recenzji na Steamie.

Epic Games Store przygotował kolejną ofertę darmowych gier. Od dziś od godziny 17:00 użytkownicy platformy mogą bez żadnych opłat przypisać do swoich kont dwa dobrze oceniane tytuły, które zebrały bardzo pozytywne opinie na Steamie.

Citizen Sleeper i Robobeat za darmo w Epic Games Store

Pierwszą z udostępnionych produkcji jest Citizen Sleeper, czyli cyberpunkowe RPG stworzone przez jednoosobowe studio Jump Over The Age. Na Steamie tytuł może pochwalić się wynikiem 92% pozytywnych recenzji spośród ponad 10 tysięcy opinii.