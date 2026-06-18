Epic Games Store rozdaje dwie świetnie oceniane gry. Odbierzecie je za darmo przez tydzień

Citizen Sleeper i Robobeat trafiły do nowej oferty darmowych gier, a obie produkcje mogą pochwalić się ponad 90% pozytywnych recenzji na Steamie.
Epic Games Store przygotował kolejną ofertę darmowych gier. Od dziś od godziny 17:00 użytkownicy platformy mogą bez żadnych opłat przypisać do swoich kont dwa dobrze oceniane tytuły, które zebrały bardzo pozytywne opinie na Steamie.
Citizen Sleeper i Robobeat za darmo w Epic Games Store
Pierwszą z udostępnionych produkcji jest Citizen Sleeper, czyli cyberpunkowe RPG stworzone przez jednoosobowe studio Jump Over The Age. Na Steamie tytuł może pochwalić się wynikiem 92% pozytywnych recenzji spośród ponad 10 tysięcy opinii.
„Citizen Sleeper” – jedna z najbardziej cenionych gier niezależnych 2022 roku, nominowana do nagrody The Game Awards – to inspirowana grami planszowymi fabularna gra RPG, której akcja toczy się na Erlin’s Eye, zrujnowanej stacji kosmicznej, będącej domem dla tysięcy ludzi próbujących przetrwać na obrzeżach międzygwiezdnego społeczeństwa kapitalistycznego.
Wcielasz się w rolę „śpiącego” – zdigitalizowanej ludzkiej świadomości umieszczonej w sztucznym ciele, należącej do korporacji, która pragnie cię odzyskać. Znajdując się wśród nieznanych i barwnych mieszkańców Eye, musisz nawiązywać przyjaźnie, zarabiać na utrzymanie i poruszać się po frakcjach tej dziwnej metropolii, jeśli chcesz przetrwać i doczekać kolejnego cyklu.
Drugą darmówką jest Robobeat, dynamiczna strzelanka FPS od Simona Fredholma. Produkcja stawia na rytmiczną walkę, w której skuteczność gracza zależy od utrzymywania odpowiedniego tempa zgodnego z muzyką.
Wcielasz się w rolę Ace’a – słynnego łowcy nagród, który ściga swój najnowszy cel: ekscentrycznego robota-showmana Frazzera. Aby odnaleźć drogę przez jego pokręcony techno-plac zabaw, musisz opanować sztukę strzelania, biegania po ścianach, ślizgania się i skakania jak królik – a wszystko to w rytm muzyki! Przygotuj się na taniec aż do upadłego, a potem załóż strój na remiks w rogue-like’owej strzelance rytmicznej ROBOBEAT.
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