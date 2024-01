Epic Games potwierdza powrót Fortnite na iOS w Europie. Pomogły zmiany prawne w Unii

Mimo, że Epic Games przegrało proces z Apple, czego skutkiem była konieczność wycofania Fortnite ze sklepu dla urządzeń mobilnych działających pod iOS, gra będzie mogła powrócić . Jest to wynik działania Apple, które ogłosiło, że udostępni użytkownikom swojego systemu operacyjnego w Unii Europejskiej sklepów z aplikacjami innych firm.

Tuż po tym, Epic Games potwierdziło, że jeszcze w tym roku ponownie przywróci Fortnite na iPhone'a i iPada w Europie. Oznacza to oficjalny powrót gry na platformę Apple po czterech latach nieobecności. Gra będzie dostępna za pośrednictwem sklepu z aplikacjami producenta. Do tej pory posiadacze mobilek z jabłuszkiem musieli obchodzić nieobecność gry na swoje sprzęty, używając Xbox Cloud Gaming lub GeForce Now.

Fortnite wraca na iOS w Europie

Powrót Fortnite na iOS w Europie to zasługa nowej unijnej ustawy o rynkach cyfrowych, która wchodzi w życie 7 marca. Umożliwia ona programistom pobieranie płatności i dystrybucję aplikacji spoza App Store.

