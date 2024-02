Embracer Group skasowało w sumie prawie 30 niezapowiedzianych gier

Według najnowszych doniesień nowa gra z serii Deus Ex była tylko jednym z prawie 30 tytułów, które Embracer Group zdecydowało się skasować.

Pod koniec stycznia bieżącego roku dowiedzieliśmy się, że Embracer Group skasowało nową grę z serii Deus Ex, nad którą studio Eidos Montreal miało pracować już od dwóch lat. W sieci pojawiły się także potwierdzenia masowych zwolnień w celu „maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy”. W przeciągu 6 miesięcy zwolnionych zostało łącznie 1387 osób pracujących w firmach podlegających spółce. Teraz natomiast, jak podaje między innymi serwis Pure Xbox, w sieci pojawiły się informacje o tym, iż Embracer Group skasowało aż 29 niezapowiedzianych gier – Deus Ex był więc tylko jednym z prawie trzydziestu tytułów.

Embracer Group skasowało prawie 30 gier

Wśród tych 29 tytułów znalazły się zarówno projekty, nad którymi pracowały studia będące własnością grupy – a część z nich została zamknięta – jak i tytuły od deweloperów zewnętrznych, których produkcja była finansowana przez Embracer Group. Oprócz tego pojawiły się informacje o sporych ograniczeniach w inwestycjach; Embracer zdecydowało się zamknąć niektóre z własnych zespołów i równocześnie posprzedawać udziały w innych – w sumie dotknęło to 16 studiów.

Podsumowując, wygląda na to, że w czerwcu 2023 roku Embracer miał 153 niezapowiedziane gry w fazie rozwoju; do grudnia liczba ta spadła do 124 tytułów. 29 jeszcze nieujawnionych projektów skasowano więc w przeciągu sześciu miesięcy.