Elon Musk stworzył własną firmę zajmującą się sztuczną inteligencją

Dwa opiniotwórcze pisma z USA - The Wall Street Journal i The Financial Times – donoszą, że firma zajmująca się sztuczną inteligencją o nazwie X.AI Corp, została zarejestrowana w Nevadzie, a we wniosku Elon Musk jest określony jako jej dyrektor. Wiadomo, że ma on szczególne upodobanie do litery „X”, co niedawno zaowocowało zmianą nazwy Twitter, Inc. na X Corp. Stąd też pewnie ta litera w nazwie nowego projektu.

Elon Musk jednak wspiera sztuczną inteligencję

Mimo negatywnego nastawiania do SI, Musk nie jest nowicjuszem w tej branży. Niewiele osób wie lub pamięta, ale był współzałożycielem OpenAI, zanim opuścił firmę prawie dziesięć lat temu. Do zmiany nastawienia skłonił go chyba błyskawiczny wzrost popularności ChatGPT. Głośno opowiedział się za regulacją technologii i podpisał list otwarty, w którym wezwał liderów branżowych do sześciomiesięcznej przerwy w jej rozwoju. Jego zdaniem ChatGPT jest politycznie stronniczy, a on sam chce stworzyć modele sztucznej inteligencji, które „szukają prawdy”.