Elon Musk kupi Hasbro? Miliarder chce przejąć prawa do Dungeons & Dragons

W ubiegłym tygodniu Musk odpowiedział na post Grummza, popularnego komentatora branży gier w serwisie X i byłego pracownika Blizzarda, który skrytykował wypowiedź Jasona Tondro, szefa marki Dungeons & Dragons, która znalazła się w książce „Making od D&D” z okazji 40-lecia powstania systemu RPG. Miliarder również postanowił odnieść się do kontrowersji, w której Tondro w ostrych słowach wypowiedział się o oryginalnych twórcach D&D, w tym o E. Garym Gygaxie, próbując zdystansować się od nich. Musk stwierdził, że to niedopuszczalne i życzył wszystkiego najgorszego Hasbro oraz Wizards of the Coast.

Elon Musk jest najbogatszym na świecie geekiem, który może pozwolić sobie nawet na najbardziej szalone pomysły. Niedawno ogłosił, że otworzy swoje własne studio gier opartych na sztucznej inteligencji. Szczegóły tego przedsięwzięcia nie są na razie znane i miliarder nie określił, w jakim zakresie AI będzie pomagać przy tworzeniu gier, które mają znacząco odbiegać od współczesnych standardów i zaoferować graczom doświadczenia jak sprzed kilku i kilkudziesięciu lat. Najwyraźniej biznesmen nie chce przykuć uwagi graczy zupełnie nowymi pomysłami i do swoich pierwszych produkcji może wykorzystać popularny system Dungeons & Dragons. Musk na platformie X wyraził chęć kupna Hasbro, aby zdobyć prawa do popularnego systemu RPG.

Nikt, powtarzam nikt nie ma prawa wyśmiewać E. Gary’ego Gygaxa i reszty geniuszy, którzy stworzyli Dungeons & Dragons. Co jest do cholery nie tak z Hasbro i WoTC? Niech płoną w piekle.

Na jeden z postów przedstawiający komentarz Tondro odpowiedział Musk, który zapytał się wprost „ile kosztuje Hasbro?”. Obecna kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 8-9 miliardów dolarów, co nie powinno stanowić zbyt zaporowej kwoty dla właściciela Tesli i SpaceX. Co prawda żadne konkretne deklaracje o próbie zakupu Hasbro i przejęcie Dungeons & Dragons nie padły, ale Musk niejednokrotnie potrafił zaskakiwać w przeszłości, więc nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby pokusił się o taki ruch.

Wczytywanie ramki mediów.

Co to będzie oznaczało dla samej marki Dungeons & Dragons? W tej chwili ciężko jest wyrokować. Dodatkowo Hasbro i Wizards of the Coast mają podpisane liczne umowy licencyjne z najróżniejszymi podmiotami, których złamanie byłoby nie tylko kosztowne, ale i czasochłonne. Nawet jeżeli Musk kupi Hasbro w najbliższej przyszłości, to powstające obecnie projekty oparte na D&D nie powinny zostać automatycznie anulowane.