Już dziś otrzymamy pierwszy zwiastun Elden Ring: Shadow of the Erdtree

FromSoftware oficjalnie zapowiedziało pokaz pierwszego zwiastuna wyczekiwanego DLC Shadow of the Erdtree do gry Elden Ring.

Rise, Tarnished! Przedstawiciele studia FromSoftware wspólnie z Bandai Namco Entertainment oficjalnie zapowiedzieli prezentację pierwszego pełnoprawnego zwiastuna dodatku Shadow of the Erdtree do gry Elden Ring. Materiał ma być tak właściwie zwiastunem rozgrywki, więc otrzymamy zarazem pierwsze fragmenty gameplayu, na co na pewno czekała cała społeczność.

Już dziś pierwszy zwiastun z Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Zaproszenie na pokaz

Jak podaje między innymi serwis IGN, deweloperzy udostępnili wpis na oficjalnym profilu gry na Twitterze/X, w którym czytamy, że pierwszy pełnoprawny zwiastun dodatku Shadow of the Erdtree do gry Elden Ring zostanie udostępniony już dzisiaj – 21 lutego – o godzinie 16:00 na oficjalnym kanale Bandai Namco na YouTubie pod tym adresem. Trailer zostanie poprzedzony półgodzinnym odliczaniem (a więc rozpocznie się ono o 15:30).