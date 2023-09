Egzorcysta: Wyznawca - tak zaczyna się ta straszna historia. Jest pierwszy klip z filmu

Egzorcysta to film uważany przez wielu za najstraszniejszy film wszech czasów. Nowe widowisko zrealizowane przez Davida Gordona Greena nie będzie odbiegało od swojego pierwowzoru i solidnie nas wystraszy. Dzięki filmowi Egzorcysta: Wyznawca wrócimy do świata znanego z kultowego filmu Williama Friedkina z 1973 roku. Nowa odsłona została zaplanowana jako trylogia, a Universal Pictures zapłacił za prawa do tego tytułu 400 milionów dolarów.