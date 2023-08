Zmarł William Friedkin – reżyser kultowych filmów Egzorcysta i Francuski łącznik

Premiera Egzorcysty wywołała ogromne zamieszanie i wyświetlana była w kinach w atmosferze skandalu. Film został potępiony przez Kościół katolicki, ale sam reżyser nie bardzo przejmował się tym faktem, gdyż był agnostykiem. Faktem jest, że jego widowisko wywoływało ogromne emocje i krąży nawet legenda, że w trakcie seansu, jeden z widzów rzucił się na ekran z nożem i poważnie go uszkodził.

Zmarł William Friedkin

Co ciekawe sukcesy Francuskiego łącznika i Egzorcysty były w zasadzie początkiem jego upadku. William Friedkin już nigdy nie powrócił do tak dużej formy, a jego kolejne produkcje notowały coraz większe straty finansowe, bo publiczność nie dopisywała w kinach. Całkiem możliwe, że jego kariera rozwijała się w złym momencie, bo Hollywood zaczynał wtedy stawiać na blockbustery i filmy w stylu Friedkin, które nie były łatwe w odbiorze, nie przemawiały ani do krytyków, ani tym bardziej do poszukującej efektownej i prostszej rozrywki widowni.