EA przygotowało nową linię biżuterii dla fanów The Sims. Błyskotki nawiązują do najnowszego dodatku Kryształowe Cudeńka Akcesoria

Jeśli gracie w Simsy i lubicie biżuterię to z pewnością macie dodatek Kryształowe Cudeńka Akcesoria. To z kolei powoduje, że możecie zainteresować się nową linią biżuterii przygotowaną przez EA.

Kolekcja The Sims Plumbob Collection składa się z trzech nowych produktów: naszyjnika, pierścionka i kolczyków. Do produkcji wykorzystano stal nierdzewną, galwanizowaną 18-karatowym złotem i syntetyczne zielone cyrkonie. Każdy z produktów można kupić oddzielnie i znajdziecie je tutaj .

Produkty zostały wypuszczone po premierze pakietu The Sims 4 Kryształowe Cudeńka Akcesoria. Pojawił się on w zeszłym tygodniu i umożliwia graczom kreatywne tworzenie biżuterii, co wspomaga wprowadzona tabela gemologiczna.

Biżuteria dla fanów The Sims

Dodatek The Sims 4 Kryształowe Cudeńka Akcesoria zadebiutował 29 lutego 2024 roku.