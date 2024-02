The Sims 4 pozwoli nam stworzyć własną biżuterię. Nadchodzą Kryształowe Cudeńka

Gracze The Sims 4 będą mogli sprawdzić się w roli jubilera.

Jakiś czas temu do The Sims 4 trafiła wyjątkowa nowość, która powstała we współpracy z modelką Winnie Harlow. Twórcy nie zwalniają tempa i wciąż urozmaicają rozgrywkę, oferując tym razem nowy pakiet akcesoriów. Kryształowe Cudeńka już niebawem trafią na rynek.

Akcesoria z pakietu The Sims 4 Kryształowe cudeńka wkrótce trafią do graczy

W świecie The Sims 4 niejednokrotnie możemy natknąć się na kryształy, które nasz Sim może podnieść, a następnie sprzedać po wyszlifowaniu. Na tym jednak użyteczność tych przedmiotów kolekcjonerskich się kończyła, a teraz twórcy postanowili nadać im nieco większe znaczenie. Znalezione przez nas kryształy posłużą nam bowiem do wyrobów biżuteryjnych.

Od projektowania ręcznie wykonanych pierścionków zaręczynowych lub personalizowanej biżuterii po wyjątkowe wyroby kolekcjonerskie, które można sprzedać za simoleony – Simowie mogą pochwalić się wszystkim swoi unikalnym stylem. – czytamy na oficjalnym blogu EA

Po zakupie pakietu odblokujemy nową umiejętność – jubilerstwo – którą rozwijać będziemy poprzez pracę przy nowym stole jubilerskim. Obiekt pozwoli nam stworzyć pierścionki, bransoletki, naszyjniki czy kolczyki, które wpłyną między innymi na nastrój Simów. Każdy z przedmiotów będziemy mogli spersonalizować, nadając mu określony kształt, a także wybierając odpowiednie surowce. Ponadto przyozdobimy nimi nasze stroje lub fryzury.

Dodatek The Sims 4 Kryształowe Cudeńka Akcesoria zadebiutuje już 29 lutego 2024 roku. Więcej informacji na temat pakietu ma pojawić się w trakcie transmisji na żywo, zaplanowanej na 28 lutego na godzinę 20:00. Poniżej znajduje się natomiast zwiastun zapowiadający nowości.