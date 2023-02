E3 nie ma szans na odzyskanie dawnego blasku? Nintendo potwierdziło, że nie pojawi się na imprezie

We wrześniu ubiegłego roku w sieci pojawiła się informacja potwierdzająca, że E3 2023 wraca do tradycyjnej formuły. Wydarzenie zapowiedziano jako czterodniowy event, które rozpocznie się we wtorek 13 czerwca i zakończy w piątek 16 czerwca. Już wcześniej pojawiły się przecieki sugerujące, że największe firmy nie pojawią się w Los Angeles.

Najważniejsze firmy nie pojawią się na E3 2023?

Nintendo potwierdziło, że nie wybiera się na tegoroczne E3. Firma przyznała, że wydarzenie nie wpisuje się w ich tegoroczne plany, dlatego nie pojawią się w Los Angeles. Japońska firma zapewnia jednak, że nieprzerwanie zamierza wspierać inicjatywę.



Najprawdopodobniej E3 już nigdy nie będzie tą samą huczną imprezą, na którą co roku czekali gracze z całego świata. Na lidera wśród najważniejszych imprez branżowych wyrasta Summer Game Fest, które w minionym roku cieszyło się ogromną popularnością. Będziecie tęsknić za E3?