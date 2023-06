Remake Super Mario RPG z datą premiery. Nintendo odświeża kolejny klasyk

Zapowiedź Super Mario Bros. Wonder nie była jedyną atrakcją wczorajszego Nintendo Direct. Już kilka dni temu w sieci zaczęły pojawiać się nieoficjalne doniesienia, że Nintendo zamierza zaprezentować na wspomnianym wydarzeniu remake gry znanej z konsoli Super Nintendo Entertainment System. Plotki okazały się prawdziwe, ponieważ w trakcie pokazu japońska firma ujawniła odświeżoną wersję Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars z 1996 roku.

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars otrzyma remake na Nintendo Switch

Remake Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars zadebiutuje na rynku jako Super Mario RPG. Zapowiedzi towarzyszył również zwiastun, w którym Nintendo pokazało, w jaki sposób zmieni się oprawa graficzna wspomnianej produkcji. Następnie materiał pozwala sprawdzić, jak odświeżona wersja klasyka prezentuje się w akcji i trzeba przyznać, że miłośnicy RPG-owych przygód wąsatego hydraulika mają na co czekać.