Dziś premiera Super Mario Bros. Wonder – nowego hitu na Nintendo Switch

Mikołaj Ciesielski

Posiadacze konsol Nintendo Switch rozpoczną dziś swoją kolejną przygodę z wąsatym hydraulikiem.

Super Mario Bros. Wonder może pochwalić się fenomenalnymi ocenami. Dzisiaj natomiast wszyscy zainteresowani będą mogliprzekonać się, czy zachwyty recenzentów nie były przesadzone. Użytkownicy Nintendo Switch ponownie wcielą się w wąsatego hydraulika oraz jego znajomych i spróbują uratować krainę o nazwie Flower Kingdom przed Bowserem. Super Mario Bros. Wonder debiutuje na Nintendo Switch. Król platformówek powraca W Super Mario Bros. Wonder gracze będą mogli wcielić się nie tylko w Mario, ale także w osiem innych postaci. Gracze będą mieli bowiem okazję przejąć kontrolę nad takimi bohaterami jak Luigi, Peach, Daisy, Yellow Toad, Blue Toad, Toadette, Yoshi oraz Nabbit. Warto dodać, że ostatnie dwie postacie powinny przypaść do gustu młodszym lub mniej doświadczonym graczom, ponieważ nie będą one otrzymywać obrażeń.

Na użytkowników Nintendo Switch czekają także zróżnicowane światy, a także zupełnie nowe umiejętności. W Super Mario. Bros Wonder wąsaty hydraulik i jego przyjaciele będą mogli m.in. zmienić się w słonia. Największą atrakcją będą jednak Wonder Flowers – rośliny o niezwykłym działaniu, które dosłownie wywrócą poszczególne poziomy do góry nogami i niejednokrotnie zaskoczą graczy.

